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Накопивший за год 60 штрафов подросток может остаться без машины

Никогда не имевший прав 18-летний житель Красноярска может лишиться автомобиля по требованию прокуратуры. За 2025 год парень «насобирал» 60 штрафов.

Никогда не имевший прав 18-летний житель Красноярска может лишиться автомобиля по требованию прокуратуры. За 2025 год парень «насобирал» 60 штрафов на 100 тысяч рублей. В 2026 году он в очередной раз был остановлен в состоянии опьянения и стал фигурантом уголовного дела. В число нарушителей молодой человек попал еще два года назад, когда сел за руль в пьяном виде. Тогда комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала его на 30 тыс. руб. Позже к нарушениям прибавились неоднократная пьяная езда без прав, попытка скрыться от сотрудников ДПС. 18-летний водитель стал фигурантом уголовного дела за управление автомобилем в состоянии опьянения. Прокуратура требует конфискации у нарушителя автомобиля. На «LADA 2107» наложен арест.