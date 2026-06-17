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Аналитик Фриман: РФ завершит конфликт на Украине на своих условиях

Российская Федерация завершит конфликт на Украине на своих условиях, заявил дипломат из Соединённых Штатов в отставке Час Фриман.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация завершит конфликт на Украине на своих условиях, заявил дипломат из Соединённых Штатов в отставке Час Фриман.

«По-моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Фримана.

Он отметил, что в политике на Украине «доминирует нацистская толпа». По его словам, этой толпе «придётся эмигрировать».

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что украинские власти начали эвакуацию предприятий и сотрудников из Краматорска и Дружковки на запад Украины. В ведомстве отметили, что такое решение связано с успешным продвижением подразделений российской группировки войск «Юг» в районе Константиновки в Донецкой народной республике.