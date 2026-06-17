Аналитик Фриман: РФ завершит конфликт на Украине на своих условиях

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что украинские власти начали эвакуацию предприятий и сотрудников из Краматорска и Дружковки на запад Украины. В ведомстве отметили, что такое решение связано с успешным продвижением подразделений российской группировки войск «Юг» в районе Константиновки в Донецкой народной республике.