Российская Федерация завершит конфликт на Украине на своих условиях, заявил дипломат из Соединённых Штатов в отставке Час Фриман.
«По-моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Фримана.
Он отметил, что в политике на Украине «доминирует нацистская толпа». По его словам, этой толпе «придётся эмигрировать».
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что украинские власти начали эвакуацию предприятий и сотрудников из Краматорска и Дружковки на запад Украины. В ведомстве отметили, что такое решение связано с успешным продвижением подразделений российской группировки войск «Юг» в районе Константиновки в Донецкой народной республике.