Гродно: Новые маршруты предложены коллегам из региона России

За два года до своего юбилея, кода областной центр, раскинувшийся на обоих берегах Немана, будет чествовать свое 900-летие, гостеприимный Гродно разработал еще три туристических маршрутов по своему региону. Они был представлены накануне на совещании по подготовке к V Съезду малых городов Гродненской и Нижегородской областей, входящим в партнерский альянс по устойчивому развитию «5+», главой белорусского областного совета Еленой Пасюта, передает БЕЛТА.