Гродно: Новые маршруты предложены коллегам из региона России

За два года до своего юбилея, кода областной центр, раскинувшийся на обоих берегах Немана, будет чествовать свое 900-летие, гостеприимный Гродно разработал еще три туристических маршрутов по своему региону. Они был представлены накануне на совещании по подготовке к V Съезду малых городов Гродненской и Нижегородской областей, входящим в партнерский альянс по устойчивому развитию «5+», главой белорусского областного совета Еленой Пасюта, передает БЕЛТА.
Кстати, уточняет агентство, форум пройдет летом в поселке Дивеево в Нижегородской области, где расположен один из известных духовных центров России — Свято-Троицкий женский монастырь, духовное руководство над общиной в свое время принял преподобный Серафим Саровский.
А организатором съезда с белорусской стороны в этом году выступает партнерский альянс, который объединяет пять точек на карте древних районов республики. И созданы они были пять лет назад с целью тесного взаимодействия для успешного развития потенциалов каждого из участников и поиска партнеров для взаимовыгодного сотрудничества.
Проведенные четыре съезда, по словам Пасюты, показали, что этот формат очень интересен и позволяет обогатить обе стороны эффективным опытом в различных сферах, обменяться наработками, полезными для развития малых городов.
Да и для обоих регионов очень актуальна тема развития туристической привлекательности, которая расширяет экономический эффект. А нынешняя задача партнеров заключается в разработке историко-культурного, поклонного и гастрономического направлений туристических маршрутов.
Народный избранник не исключает, что будет еще и четвертый маршрут, объединяющий лучшее из трех предыдущих. «Планируем, что все они будут запатентованы и лицензированы в Национальном агентстве по туризму», — прогнозирует глава областного совета.
Что же касается патриотического туризма, то он включает, прежде всего, места, связанные с историей Великой Отечественной войны, а историко-культурный маршрут предлагает посещение храмов и старинных усадеб.
Популярным обещает стать и маршрут, основанный на национальной и местной кухне. К примеру, в Слонимском районе гостям покажут традицию выпечки Павловского каравая, являющего элементом нематериального наследия и внесенного в список историко-культурных ценностей Синеокой. Уже очевидно, что в Вороновском гостей непременно угостят дерунами — драниками, блюдами из тертого картофеля, также внесенными в этот список.
Следует добавить, что россияне посещали соседей в феврале текущего года. Их знакомство с белорусским регионом и добавило новые направления взаимовыгодного сотрудничества, передают новостные порталы.