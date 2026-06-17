12-летний мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Красноярском крае

Авария произошла накануне в поселке Балай на улице Ленина. 12-летний мальчик ехал на мотоцикле VMC 125. На нерегулируемом перекрестке ребенок не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota RAV4 под управлением 70-летнего мужчины. Мотоцикл и машина столкнулись.