12-летний мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Манско-Уярском муниципальном округе полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла.
Авария произошла накануне в поселке Балай на улице Ленина. 12-летний мальчик ехал на мотоцикле VMC 125. На нерегулируемом перекрестке ребенок не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota RAV4 под управлением 70-летнего мужчины. Мотоцикл и машина столкнулись.
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб, сообщили в МВД по краю.
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