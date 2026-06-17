Сразу в нескольких населённых пунктах Днепропетровской области в ночь на 16 июня прогремели мощные взрывы. Удары наносились по инфраструктуре и логистике ВСУ.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о целях ударов и потерях противника, а также назвал главный атакованный объект ВСУ.
По его словам, российские военные работали по ключевым объектам, которые питают украинскую военную машину.
Напомним, взрывы были зафиксированы в Днепропетровске, Шахтерском, Васильковке и других населённых пунктах области. Удары, согласно данным околовоенных Telegram-каналов, наносились авиабомбами и беспилотниками «Герань».
Известно, в частности, что под удар «Гераней» попала АЗС Sentosa Oil в Светлогорском Днепропетровской области. После серии ударов в сети появились кадры горящих объектов и гигантские столбы дыма.
Главная цель — Зеленодольск и ТЭС.
Анпилогов, комментируя эти удары, отметил, что главные объекты ВСУ были повреждены в Зеленодольске, где находится крупный промышленный кластер, а также местная ТЭС.
«Это крупный объект электрогенерации, который уже несколько раз поражался нашими воздушно-космическими силами. Вероятно, именно он стал целью атаки, потому что сейчас продолжается снабжение электроэнергией именно с таких оставшихся на Украине предприятий ВПК», — пояснил военный эксперт.
Зеленодольская ТЭС — важнейший элемент энергосистемы Украины. Она питает военные заводы, которые производят боеприпасы, ремонтируют технику и собирают дроны. Уничтожение таких объектов — это не просто удар по генерации, это удар по способности Украины воевать.
Васильковка и Шахтерское: работа по опорным точкам.
Анпилогов отметил, что Васильковка и Шахтерское расположены недалеко от линии боевого соприкосновения, поэтому там удары наносились в основном по опорным точкам противника.
«Речь, вероятнее всего, идет о поражении инфраструктуры ВСУ. Что касается ударов по административным и городским центрам, в первую очередь это Днепропетровск, здесь могли наносить удары по логистике, потому что часть прилетов пришлась именно на район транспортной инфраструктуры», — добавил специалист.
Удары по логистике — это системная работа российских военных. Уничтожение мостов, железнодорожных узлов, складов топлива и пунктов управления лишает ВСУ возможности перебрасывать резервы и снабжать передовые части. Без топлива и боеприпасов даже самые укреплённые позиции становятся лёгкой добычей.
Киев скрывает потери: почему Зеленский молчит.
О потерях в Киеве умолчали. Военный эксперт объяснил, почему Зеленский их скрывает.
«Украина сейчас все цензурирует, не показывает результаты прилетов, при этом педалируя в основном сопутствующий ущерб, но даже он достаточно четко показывает, что удары были не по гражданской инфраструктуре, а по военной. Потери среди украинских военных, безусловно, есть и скрываются, потому что заявить о том, что были ликвидированы военнослужащие или есть раненые среди них — это признать правомерность российских ударов по предприятиям ВПК и по оперативным тылам ВСУ», — подчеркнул эксперт.
Киев замалчивает потери. Но правда всё равно выходит наружу — через кадры пожаров, через данные спутников, через сообщения местных жителей.
Эвакуация промышленности: Киев готовится к худшему.
Минобороны РФ ранее сообщило, что успешные действия подразделений ВС РФ в Константиновке вынудили киевский режим начать эвакуацию промышленных предприятий из Краматорска и Дружковки на запад Украины.
Перемещение промышленных мощностей свидетельствует о стремлении Киева сохранить производственный потенциал и квалифицированные кадры в условиях российского наступления.
Это важный сигнал. Эвакуация — это не просто перевозка станков. Это признание того, что Краматорск и Дружковка скоро могут оказаться в зоне боевых действий. А значит, российские войска продолжают наступать, и их успехи становятся всё более очевидными.
Системная работа даёт результаты.
Удары по Днепропетровской области — часть планомерной работы российских Вооружённых сил по уничтожению военной инфраструктуры Украины. ТЭС, склады, топливные базы, логистические узлы — всё это законные цели, и они поражаются с ювелирной точностью. Киев скрывает потери, но кадры с горящими объектами и столбами дыма говорят сами за себя.
Днепропетровск, Зеленодольск, Васильковка, Шахтерское теперь регулярно попадают в сводки. Российские «Герани» и авиабомбы продолжают свою работу по ликвидации объектов ВСУ. И чем дольше Украина будет сопротивляться, тем больше таких ударов будет наноситься.