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В России с 1 сентября обновят правила оказания платной медицинской помощи: что изменится

В России с сентября изменятся правила оказания платной медпомощи.

Источник: Комсомольская правда

В России с осени меняются правила платных медицинских услуг. С 1 сентября можно будет заключить договор на оказание медпомощи в дистанционном формате. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

К тому же, учреждения здравоохранения, оказывающие платные услуги, будут обязаны направлять соответствующие данные в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в соответствии с установленными требованиями.

Обновленный порядок коснется и оформления договора. Теперь, если пациент хочет получить услуги анонимно, он может не вписывать в бланк свои паспортные реквизиты.

При этом клиники обязаны четко фиксировать сроки оказания помощи — ранее требовалось прописывать лишь общие условия и время ожидания.

Также с 1 сентября обновится и перечень должностей в медицинской сфере.