В России с 1 сентября обновят правила оказания платной медицинской помощи: что изменится

В России с осени меняются правила платных медицинских услуг. С 1 сентября можно будет заключить договор на оказание медпомощи в дистанционном формате. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.
К тому же, учреждения здравоохранения, оказывающие платные услуги, будут обязаны направлять соответствующие данные в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в соответствии с установленными требованиями.
Обновленный порядок коснется и оформления договора. Теперь, если пациент хочет получить услуги анонимно, он может не вписывать в бланк свои паспортные реквизиты.
При этом клиники обязаны четко фиксировать сроки оказания помощи — ранее требовалось прописывать лишь общие условия и время ожидания.
Также с 1 сентября обновится и перечень должностей в медицинской сфере.