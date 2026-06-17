Покрашенный в синий цвет отражающий бассейн в Вашингтоне чистят перекисью

Отражающий бассейн на Национальной аллее в Вашингтоне зацвел и позеленел от водорослей после того, как его дно в попытались перекрасить синий цвет, сейчас пруд чистят от растений с помощью перекиси водорода, сообщил телеканал CNN.
Этот объект между находится монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Аврааму Линкольну. Протяжённость пруда составляет около 618 метров.
«За последнюю неделю администрация Трампа принялась за дело и отправила команды… для того, чтобы убрать комки водорослей…» — отметил телеканал.
16 июня на место отправили работников, которым поручили вылить в водоём «галлоны перекиси водорода» (1 галлон равен более 3,7 литра). При этом в CNN утверждают, что, несмотря на предпринимаемые меры, бассейн сохраняет мутно-зелёный цвет.
Один из работников, с которым пообщались журналисты, заявил, что очистка пруда может потребовать «целую вечность». В свою очередь, представитель министерства внутренних дел США в беседе с журналистам рассказал, что, помимо перекиси водорода, для борьбы с водорослями специалисты также используют фильтрационную систему с распылением нанопузырьков озона.
Напомним, в середине мая Дональд Трамп сообщил, что американская администрация решила перейти на «гораздо более высокий уровень» ремонта отражающего бассейна на Национальной аллее в Вашингтоне. По его словам, в реконструкции должны использоваться материалы промышленной прочности, которые обеспечат большую долговечность и лучший внешний вид.