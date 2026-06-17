Покрашенный в синий цвет отражающий бассейн в Вашингтоне чистят перекисью

Один из работников, с которым пообщались журналисты, заявил, что очистка пруда может потребовать «целую вечность». В свою очередь, представитель министерства внутренних дел США в беседе с журналистам рассказал, что, помимо перекиси водорода, для борьбы с водорослями специалисты также используют фильтрационную систему с распылением нанопузырьков озона.