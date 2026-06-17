В Хабаровске дачник сжёг мусор в бочке и устроил пал на 3 километра

В Хабаровске дачник на острове Кабельный попытался сжечь бытовой мусор в металлической бочке, но огонь вышел из-под контроля и перекинулся на сухую траву. Причину крупного пала установили дознаватели государственного пожарного надзора МЧС России, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Мужчина решил избавиться от отходов, несмотря на запрет открытого огня в условиях особого противопожарного режима. Он сложил мусор в бочку, поджёг его, накрыл ёмкость металлическим листом и сначала наблюдал за огнём с веранды, а затем ушёл в дом.
Когда дачник снова вышел на улицу, бочка уже опрокинулась. Горящий мусор разлетелся вокруг, и сухая трава вспыхнула почти мгновенно. Потушить пожар самостоятельно мужчина не смог и вызвал спасателей.
На островную территорию выехали сотрудники МЧС России, городские и краевые спасатели. Огнеборцы ликвидировали горение сухой травы по фронту на протяжении трёх километров. При опросе мужчина не стал отрицать свою причастность к случившемуся.
На дачника составили административный протокол, теперь ему предстоит выплатить штраф. В МЧС не исключают, что с него также могут взыскать расходы на тушение пожара.
Как напомнили в ведомстве, в Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому сжигать мусор, траву, разводить костры, пользоваться открытым огнём и проводить огневые работы запрещено.