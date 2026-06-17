Запуск новой ракеты РФ вызвал панику в Киеве: главная новость СВО 17 июня

«Главная задача сейчас — это проверка. Украинская сторона говорит о трёх ракетах. Думаю, специалисты смотрят, как ракета ведёт себя в полёте, насколько она способна преодолевать систему противовоздушной обороны и насколько она точна. Как только станет понятно, что изделие отвечает всем требованиям, заложенным разработчиками, я думаю, она пойдёт в серию», — заключил эксперт.