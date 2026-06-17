Рыбакина решила отыграть «Уимблдон», несмотря на нюансы

«Я не слишком много об этом думаю, так как в последнее время показываю не лучшие результаты. Пожалуй, сейчас для меня важно просто не спешить. В туре много сильных теннисисток, и нужно концентрироваться на себе, а там посмотрим», — сказала Рыбакина Tennis Ratio.