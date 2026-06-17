Коллектора осудили за интим-шантаж должниц из Красноярского края

35-летнему петербуржцу вынесли приговор за распространение порочащих сведений о жительницах Красноярского края, сообщили в ГУ МВД.
Установлено, что осенью 2023 года мужчина, работая в отделе взыскания одной из микрофинансовых организаций, с целью увеличения ежемесячной премии придумал схему «выбивания» долгов с нерадивых клиентов. Он связался с краснояркой и дочерью заемщика из поселка Степной Назаровского района и указал женщинам на имевшуюся 30-дневную просрочку. По его словам, во время общения обе стали хамить и грубить — такое поведение задело его, и он подключил «грязные» приемы. Злоумышленник нашел номера телефонов их родственников и страницы в соцсети, звонил и писал, требуя возврата денег и высказывал намерения распространить ложные сведения, порочащие честь и достоинство.
При этом физической расправой он не угрожал — это противоречило его принципам, а разговоры с потерпевшими вел, не используя официальные каналы связи микрофинансовой организации, так как знал, что они записываются.
«После безуспешных попыток вернуть деньги злоумышленник перешел от слов к действиям: скачал в соцсетях фотографии жертв и с помощью специальной программы сделал объявления об оказании ими интимных услуг с целью получения денег для погашения долга. Там же он указал контакты женщин и их близких, а также ссылки на их личные страницы. Эти фейки он разослал знакомым потерпевших. Те обратились за помощью в полицию», — рассказали в МВД.
Правоохранители установили личность недобросовестного коллектора и возбудили против него уголовное дело по ч. 1 ст. 172.4 УК РФ «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Суд признал его виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде штрафа в 690 тысяч рублей, приговор вступил в законную силу.
В содеянном фигурант раскаялся, изъявив желание компенсировать потерпевшим моральный вред и искренне извиниться.