Коллектора осудили за интим-шантаж должниц из Красноярского края

Установлено, что осенью 2023 года мужчина, работая в отделе взыскания одной из микрофинансовых организаций, с целью увеличения ежемесячной премии придумал схему «выбивания» долгов с нерадивых клиентов. Он связался с краснояркой и дочерью заемщика из поселка Степной Назаровского района и указал женщинам на имевшуюся 30-дневную просрочку. По его словам, во время общения обе стали хамить и грубить — такое поведение задело его, и он подключил «грязные» приемы. Злоумышленник нашел номера телефонов их родственников и страницы в соцсети, звонил и писал, требуя возврата денег и высказывал намерения распространить ложные сведения, порочащие честь и достоинство.