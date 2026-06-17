Почти 3 тысячи комплектов «Подарок новорожденному» выдали в Хабаровском крае в 2026 году

В министерстве социальной защиты Хабаровского края подчеркивают, что в регионе действует более 20 видов мер поддержки для семей с детьми. Губернатор Дмитрий Демешин уделяет демографической политике повышенное внимание, он поручил, чтобы в 2026 году наполнение комплекта «Подарок новорожденного» было расширено. Так, например, будут добавлены новые позиции: полотенце с капюшоном для новорожденных, погремушка, водный термометр для купания младенцев, универсальный ограничитель на окно и другие вещи, необходимые для здоровья и безопасности ребёнка. Выдача обновлённых комплектов запланирована во втором полугодии текущего года после завершения конкурсных процедур.