Почти 3 тысячи комплектов «Подарок новорожденному» выдали в Хабаровском крае в 2026 году

В Хабаровском крае, благодаря нацпроекту «Семья», новоиспечённые родители получают не только поздравления, но и реальную помощь. Самым популярным видом поддержки стали подарочные наборы для малышей. Только за первое полугодие такие комплекты получили 2 895 семей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В нашем крае ведется комплексная поддержка семей с детьми. Мы понимаем, что рождение детей — это залог существования и будущего нашего государства. Поэтому каждая мера, от финансовых выплат до таких практичных инструментов, как “Подарок новорожденному”, направлена на то, чтобы родители чувствовали уверенность и защиту со стороны власти. Наша задача — создать максимально комфортные условия для каждого нового жителя Хабаровского края», — отметили в Минсоцзащиты края.
Всего с момента старта программы (в сентябре 2021 года) в регионе выдано 45 199 комплектов. Этот подарочный набор вручается маме либо при выписке из родильного дома, либо в центре социальной поддержки населения по месту жительства — в течение трёх месяцев со дня рождения ребёнка. В него входит: предметы первой необходимости, средства личной гигиены для малыша, многофункциональный матрас и другие полезные аксессуары для ухода за новорождённым.
Право на получение комплекта имеют семьи, в которых родился ребёнок, при условии постоянной регистрации на территории нашего региона либо если факт проживания установлен в судебном порядке.
В министерстве социальной защиты Хабаровского края подчеркивают, что в регионе действует более 20 видов мер поддержки для семей с детьми. Губернатор Дмитрий Демешин уделяет демографической политике повышенное внимание, он поручил, чтобы в 2026 году наполнение комплекта «Подарок новорожденного» было расширено. Так, например, будут добавлены новые позиции: полотенце с капюшоном для новорожденных, погремушка, водный термометр для купания младенцев, универсальный ограничитель на окно и другие вещи, необходимые для здоровья и безопасности ребёнка. Выдача обновлённых комплектов запланирована во втором полугодии текущего года после завершения конкурсных процедур.