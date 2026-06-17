Дальневосточный симфонический оркестр даст бесплатные концерты в Хабаровске

В программе — произведения мирового классического репертуара: полонезы, венгерские танцы, фрагменты из балетов Чайковского, оркестровые номера Хачатуряна, увертюры советских композиторов, а также мелодии из кинофильмов, включая тему из саги о Гарри Поттере. Каждый из четырех концертов будет иметь самостоятельную программу.