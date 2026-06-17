Дальневосточный симфонический оркестр даст бесплатные концерты в Хабаровске

Дальневосточный академический симфонический оркестр даст четыре бесплатных концерта под открытым небом в краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», выступления запланированы на 20, 21, 27 и 28 июня с 19 до 20 часов на летней сцене «Ракушка».
В программе — произведения мирового классического репертуара: полонезы, венгерские танцы, фрагменты из балетов Чайковского, оркестровые номера Хачатуряна, увертюры советских композиторов, а также мелодии из кинофильмов, включая тему из саги о Гарри Поттере. Каждый из четырех концертов будет иметь самостоятельную программу.
Традиция летних выступлений оркестра в городском парке существует с 1960-х годов. В 1963—1967 годах коллектив возглавлял дирижер Юрий Николаевский, заложивший основы исполнительского стиля и ансамблевой игры, характерные для оркестра сегодня.
— Продолжая традиции, заложенные Юрием Николаевским, мы стремимся сделать классику доступной каждому. Летний парк — лучшее место для этого. В программах четырех вечеров мы объединили признанные шедевры и яркие узнаваемые мелодии, — прокомментировал генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Игорь Мосин.
Вход на все концерты свободный. Правда, следует учитывать, что выступления проходят на открытой площадке, поэтому в случае дождя или неблагоприятных погодных условий концерты будут перенесены на другие даты.