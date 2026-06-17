Коллектора из Питера оштрафовали на 690 тысяч за грязное взыскание долгов

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор 35-летнему сотруднику микрофинансовой организации, который осенью 2023 года распространял порочащие сведения о красноярках и их родственниках, чтобы выбить долг. Мужчина звонил, писал в соцсетях и мессенджерах, а затем смонтировал в фоторедакторе поддельные объявления об оказании интимных услуг с контактами жертв. При этом он намеренно обходил официальные каналы связи и не записывал разговоры, чтобы не привлекать внимание компании.