Коллектора из Питера оштрафовали на 690 тысяч за грязное взыскание долгов

Петербургского коллектора оштрафовали на 690 тысяч рублей за «грязные» методы взыскания долгов с жительниц Красноярского края. Об этом сообщили в региональном МВД.
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор 35-летнему сотруднику микрофинансовой организации, который осенью 2023 года распространял порочащие сведения о красноярках и их родственниках, чтобы выбить долг. Мужчина звонил, писал в соцсетях и мессенджерах, а затем смонтировал в фоторедакторе поддельные объявления об оказании интимных услуг с контактами жертв. При этом он намеренно обходил официальные каналы связи и не записывал разговоры, чтобы не привлекать внимание компании.
В отношении коллектора возбудили дело по статье о незаконном возврате просроченной задолженности. В суде он раскаялся и пообещал компенсировать моральный вред потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске отдали под суд троих фигурантов уголовного дела о похищении мужчины и вымогательстве.