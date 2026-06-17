В Хабаровске нашли крупный узел связи для телефонных мошенников

В Хабаровске и Москве задержали троих подозреваемых, которые, по версии полиции, обслуживали технику для телефонных мошенников. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, житель Хабаровска и двое жителей Московской области работали техническими администраторами. Они обеспечивали работу устройств, через которые аферисты могли использовать абонентские номера для звонков гражданам России.
За деньги мужчины размещали в оборудовании сим-карты разных операторов и передавали номера преступникам. Такие незаконные узлы связи находились в арендованных квартирах в Хабаровске и Москве.
Во время обысков полицейские изъяли более двух тысяч сим-карт, 10 сим-боксов, восемь телефонов, четыре видеокамеры, три ноутбука, банковские карты и другие предметы, которые могут иметь значение для дела.
Одного подозреваемого задержали в Хабаровске при участии Росгвардии, ещё двоих — в Москве. Уголовное дело возбудили в следственной части УМВД России по Хабаровскому краю. Хабаровчанина отпустили под обязательство о явке. Один фигурант из Московской области находится под домашним арестом, второй — под стражей.