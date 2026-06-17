Экс-начальницу управления коммуникациями железногорского спутникового предприятия отправили в колонию

Экс-начальница управления коммуникационного менеджмента железногорского спутникостроительного акционерного общества признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Преступление совершено с использованием служебного положения. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ. По данным следствия, с июля 2016-го по начало 2022 года обвиняемая обеспечивала одной и той же фирме подряды на размещение на баннере рекламы компании. Фирма была создана фигуранткой с целью присвоения средств. Закупочные процедуры проводились с нарушением требований антимонопольного законодательства. При этом у спутникостроительного предприятия имелся собственный рекламный щит. Всего было заключено несколько договоров на общую сумму около 1,6 миллиона рублей. Обвиняемая приговорена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей предстоит уплатить 500 тысяч рублей штрафа. Кроме того, она лишена права заниматься управленческой деятельностью в сфере заключения и исполнения контрактов сроком на 2 года. В пользу акционерного общества с осужденной взыскана сумма ущерба.