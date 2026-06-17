Россиянам перечислили популярные фразы мошенников: вот как их можно вычислить

Шилина привела примеры типичных мошеннических фраз. Например: звонок о скором истечении договора на SIM-карту с угрозой передачи номера другому человеку; сообщение от незнакомца о якобы ошибочном переводе денег с просьбой вернуть их; уведомление о том, что в личный кабинет зашли с неопознанного гаджета, с требованием немедленно позвонить для «спасения» аккаунта.