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Минобороны РФ: бойцы сорвали атаки БПЛА ВСУ на гражданские объекты

Российские военнослужащие сорвали атаки ударных беспилотников украинских войск на объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие сорвали атаки ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты мобильных огневых групп российской группировки войск «Восток».

«Расчёты радиолокационных станций группировки войск “Восток” в ходе мониторинга воздушного пространства зафиксировали пролёты ударных беспилотников противника, направлявшихся к объектам гражданской инфраструктуры и автомагистралям. Получив координаты целей, расчёты мобильных огневых групп оперативно выдвинулись на перехват и плотным огнём из крупнокалиберного вооружения ликвидировали воздушные цели», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что атаки беспилотной авиации украинских войск на транспортные артерии были сорваны благодаря «слаженным и оперативным действиям расчётов мобильных огневых групп».

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

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