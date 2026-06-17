Минобороны РФ: бойцы сорвали атаки БПЛА ВСУ на гражданские объекты

Российские военнослужащие сорвали атаки ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты мобильных огневых групп российской группировки войск «Восток».
«Расчёты радиолокационных станций группировки войск “Восток” в ходе мониторинга воздушного пространства зафиксировали пролёты ударных беспилотников противника, направлявшихся к объектам гражданской инфраструктуры и автомагистралям. Получив координаты целей, расчёты мобильных огневых групп оперативно выдвинулись на перехват и плотным огнём из крупнокалиберного вооружения ликвидировали воздушные цели», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что атаки беспилотной авиации украинских войск на транспортные артерии были сорваны благодаря «слаженным и оперативным действиям расчётов мобильных огневых групп».
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.