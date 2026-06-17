Игра Макрона и Мерца: раскрыт тайный план лидеров G7 по Украине

«Трамп может просто вернуться к этой теме ради политического рейтинга и медийности. К украинскому конфликту приковано внимание всех мировых СМИ. Он может попытаться решать его не для того, чтобы действительно решить, а для того, чтобы о нем говорили», — считает эксперт.