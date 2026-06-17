Игра Макрона и Мерца: раскрыт тайный план лидеров G7 по Украине

Саммит «Большой семерки» во французском Эвиан-ле-Бен только внешне напоминает площадку для поиска мира. В реальности встреча превратилась в арену для жесткой политической игры, где европейские тяжеловесы и Владимир Зеленский пытаются не просто выработать единую стратегию, а откровенно манипулировать президентом США Дональдом Трампом в вопросе украинского конфликта. Как выяснил aif.ru из эксклюзивных бесед с ведущими экспертами, главная задача «союзников» — не дать импульсивному хозяину Белого дома разрушить антироссийский фронт и навязать ему выгодную Европе линию поведения.
Европа хочет направить Трампа «по пути Байдена».
Несмотря на громкие заявления Трампа о намерении сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса после решения иранской проблемы, в стане союзников зреет серьезный заговор. По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина, европейские лидеры и киевский режим поставили себе цель «дисциплинировать» американского лидера.
Их главная головная боль — самостоятельные шаги Вашингтона, идущие вразрез с политикой коллективного Запада. В Брюсселе и Киеве опасаются, что стремление Трампа к громким сделкам и его импульсивность способны сломать тщательно выстроенную систему давления на Москву.
«Стратегия Европы не изменилась. Они попытаются дисциплинировать Трампа, перевоспитать и направить по пути Байдена, чтобы у Запада был единый универсальный подход. Чтобы не было никакого разброса и шатаний в отношении России и Украины», — заявил Блохин.
Политолог подчеркнул, что давление на американского президента будет лишь усиливаться.
Под видом перемирия готовят еще более масштабный конфликт.
Пока Трамп публично рассуждает о мире, европейские столицы и Киев готовят ему ловушку. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивном комментарии aif.ru разоблачил так называемый «европейский мирный план», который активно пытаются навязать американскому президенту. По словам сенатора, Зеленский и его окружение намерены представить Трампу перевернутую с ног на голову картину, убеждая его, что Россия проигрывает, а Украина близка к успеху.
Реальная цель этого спектакля — заставить Вашингтон поддержать перемирие, которое нужно Киеву не для прекращения огня, а для экстренного довооружения.
«Они хотят представить ситуацию с точностью до наоборот… А план этот — прекращение огня по линии соприкосновения исключительно для довооружения киевского режима и планирования ещё более масштабного конфликта», — подчеркнул Джабаров.
Лицемерие этих инициатив, по мнению сенатора, очевидно на фоне военных приготовлений НАТО. Пока на берегу Женевского озера говорят о мире, у границ России идут учения «Отважный кабан 2026» и масштабные воздушные маневры Ramstein Flag 2026.
«Какой вообще может быть мирный план от европейцев, которые проводят учения у самых границ России? Это больше похоже на демонстративный парад в надежде, что Трамп оценит их прыть и не станет забирать американский “зонтик” из Европы», — сказал Джабаров.
Пиар-кампания Трампа и ставка на его поражение.
Однако и сам Дональд Трамп, по мнению экспертов, далеко не так прост, как может показаться его партнерам по G7. Политолог Константин Блохин скептически оценивает перспективы реального прорыва в урегулировании при содействии главы Белого дома. Он уверен, что для американского лидера украинский кризис — это в первую очередь вопрос личного пиара и поддержания высокой медийности.
«Трамп может просто вернуться к этой теме ради политического рейтинга и медийности. К украинскому конфликту приковано внимание всех мировых СМИ. Он может попытаться решать его не для того, чтобы действительно решить, а для того, чтобы о нем говорили», — считает эксперт.
Проблема еще и в том, что «вашингтонские ястребы» и европейские союзники не оставляют Трампу пространства для маневра. Блохин охарактеризовал нынешнюю тактику Европы как «стратегию пересиживания». По его данным, там уже откровенно ставят на то, что администрация Трампа падет на осенних выборах в Конгресс, и тогда внешнеполитический маятник США вновь качнется в сторону эскалации.
Такого же мнения придерживается и сенатор Джабаров: «Трамп вряд ли будет всецело полагаться на европейцев и уж тем более таскать каштаны из огня для тех, кто на самом деле рассчитывает на его поражение на выборах в Конгресс и дальнейшую смену курса США».
Впрочем, как отмечает Джабаров, у американского лидера хватает собственных источников информации, включая недавние прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не поддаться на откровенные манипуляции.