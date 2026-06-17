СК Белоруссии установил 40 бойцов «Полка Калиновского»*, погибших на Украине

Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 ликвидированных на Украине белорусских граждан, воевавших за ВСУ. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил следователь по особо важным делам Андраник Хачатарян.
Все они участвовали в боевых действиях в составе «Полка имени Кастуся Калиновского»*.
— Установлено более 40 бойцов — граждан Белоруссии, которые погибли на Украине в ходе боевых действий, — сообщил он в эфире канала ОНТ.
Следователь уточнил, что три боевика захоронены в Белоруссии.
7 июня сообщалось, что украинские военные с помощью беспилотников ликвидировали группу иностранных наемников, которые сдались в плен российским военным в Запорожской области. По данным источника, украинские БПЛА длительное время контролировали район, где находились сдавшиеся иностранцы.
2 июня стало известно, что группа иностранных наемников ВСУ сдалась в плен российским военным на Запорожском направлении.
*Признан в РФ и Белоруссии террористической организацией.