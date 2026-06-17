В Комсомольске в ходе рейда проверили 500 мигрантов и нашли 61 нарушение

В Комсомольске-на-Амуре полицейские в рамках операции «Нелегал-2026» проверили более 500 иностранных граждан. Рейды прошли совместно с сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
По итогам проверок выявили 61 нарушение миграционного законодательства. Всего составили 74 административных протокола — за нарушение правил въезда и пребывания в России, незаконную трудовую деятельность, нарушение иммиграционных правил, незаконное привлечение иностранцев к работе и несвоевременное обращение за патентом.
Отдельно сотрудники Госавтоинспекции проверяли транспорт, которым управляли иностранные граждане. Инспекторы остановили 20 автомобилей и составили 19 протоколов за нарушения ПДД, в том числе за несоблюдение требований знаков и разметки, нарушение правил перевозки людей, отсутствие обязательной страховки и непредоставление преимущества пешеходам.
Во время рейдов полицейские также установили иностранца, который въехал в Россию, несмотря на действующий запрет. В его действиях усматривают признаки незаконного пересечения государственной границы, по этому факту проводится проверка.
Кроме того, правоохранители нашли четырёх иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц. Их оштрафовали и постановили принудительно выдворить за пределы России. Ещё по десяти иностранцам и лицам без гражданства приняли решения о запрете въезда в страну.