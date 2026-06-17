В Комсомольске в ходе рейда проверили 500 мигрантов и нашли 61 нарушение

Кроме того, правоохранители нашли четырёх иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц. Их оштрафовали и постановили принудительно выдворить за пределы России. Ещё по десяти иностранцам и лицам без гражданства приняли решения о запрете въезда в страну.