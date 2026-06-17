Месси оформил хет-трик в матче против Алжира на ЧМ-2026 и повторил рекорд Клозе

Все голы в этой игре забил нападающий Лионель Месси (17', 60', 76'). Он повторил исторический рекорд немца Мирослава Клозе: теперь спортсмены они делят лидерство по числу забитых мячей на чемпионатах мира (по 16). Кроме того, Месси стал первым футболистом, который принял участие в шести чемпионатах мира.