В Новосибирской области построят четыре новых причала

По информации Тюрина, в 2025 году речным транспортом в регионе воспользовались около 405 тысяч пассажиров. При этом из 15 официальных водных остановочных пунктов береговой инфраструктурой оборудованы лишь два — оба расположены на Речном вокзале Новосибирска. Именно нехватка причалов сегодня остаётся главным препятствием для дальнейшего развития речных перевозок.