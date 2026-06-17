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В Новосибирской области построят четыре новых причала

Сейчас прорабатывается вопрос выделения средств на создание причалов.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области планируют построить новые причалы для развития речных пассажирских перевозок. Остановочные пункты могут появиться в Новосибирске, Бердске и Колывани, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области 16 июня. Сейчас прорабатывается вопрос выделения средств на создание четырёх причалов, обосновать необходимость которых планируют развитием туризма в Новосибирской области.

Сейчас власти совместно с муниципалитетами прорабатывают вопросы выделения земельных участков, организации подъездов и поиска источников финансирования. Также рассматривается возможность обоснования строительства четырёх причалов в рамках развития туристической отрасли.

По словам Тюрина, безопасность судоходства в местах размещения будущих остановок уже обеспечена, а муниципалитеты занимаются резервированием земель на берегу.

По информации Тюрина, в 2025 году речным транспортом в регионе воспользовались около 405 тысяч пассажиров. При этом из 15 официальных водных остановочных пунктов береговой инфраструктурой оборудованы лишь два — оба расположены на Речном вокзале Новосибирска. Именно нехватка причалов сегодня остаётся главным препятствием для дальнейшего развития речных перевозок.