Пострадавшие от клещей в 2025 году были почти во всех субъектах России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пострадавшие от присасывания клещей в 2025 году регистрировались во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чукотского автономного округа, всего за медицинской помощью обратились более 545 тыс. человек. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«За медицинской помощью в Российской Федерации по поводу присасывания клещей в 2025 году обратилось 545 271 человек (373,1 на 100 тыс. населения), что на 18,5% выше по сравнению с 2024 годом (314,9 на 100 тыс. населения) и выше среднемноголетнего уровня (339,2 на 100 тыс. населения). Тенденция к росту наблюдалась практически во всех регионах Российской Федерации. Пострадавшие от присасывания клещей в 2025 году регистрировались во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чукотского автономного округа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в 37 субъектах показатель присасывания клещей превысил средний по стране. Максимальные показатели регистрации обращений в медицинские учреждения (выше 1 000 на 100 тыс. населения) были отмечены в 9 регионах, при этом в Кировской области — наибольший за весь период наблюдения с превышением среднемноголетнего уровня более чем в 2 раза. В Архангельской области и Республике Коми также был зарегистрирован существенный рост обращаемости (в 2 и 2,5 раза, соответственно) по сравнению со среднемноголетним уровнем в данных регионах.
Увеличение числа лиц, обратившихся в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей, ведомство связывает в том числе с увеличением туристической активности населения внутри страны и повышением настороженности людей, пострадавших от присасывания клещей, доступности лабораторий, осуществляющих исследования клещей.