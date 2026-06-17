Пострадавшие от клещей в 2025 году были почти во всех субъектах России

В ведомстве уточнили, что в 37 субъектах показатель присасывания клещей превысил средний по стране. Максимальные показатели регистрации обращений в медицинские учреждения (выше 1 000 на 100 тыс. населения) были отмечены в 9 регионах, при этом в Кировской области — наибольший за весь период наблюдения с превышением среднемноголетнего уровня более чем в 2 раза. В Архангельской области и Республике Коми также был зарегистрирован существенный рост обращаемости (в 2 и 2,5 раза, соответственно) по сравнению со среднемноголетним уровнем в данных регионах.