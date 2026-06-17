В России разработали новый метод обработки сигналов в линиях связи

При высоких скоростях передачи и большой мощности в оптическом волокне возникают нелинейные эффекты: сигнал влияет на собственное распространение. Из-за разницы групповых скоростей частотных составляющих короткий импульс растягивается во времени — это явление называется дисперсией. В результате форма сигнала искажается, и восстановить исходные данные становится сложнее. Ученые ищут способы учитывать физику распространения оптического сигнала не как помеху, а как часть математической модели, с которой можно работать, и улучшать качество сигнала.