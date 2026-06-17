В России разработали новый метод обработки сигналов в линиях связи

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Российские ученые создали новую методику цифровой обработки сигналов в волоконно-оптических линиях связи, которая позволяет избежать искажений при передаче сигнала на высоких скоростях на большие расстояния. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).
При высоких скоростях передачи и большой мощности в оптическом волокне возникают нелинейные эффекты: сигнал влияет на собственное распространение. Из-за разницы групповых скоростей частотных составляющих короткий импульс растягивается во времени — это явление называется дисперсией. В результате форма сигнала искажается, и восстановить исходные данные становится сложнее. Ученые ищут способы учитывать физику распространения оптического сигнала не как помеху, а как часть математической модели, с которой можно работать, и улучшать качество сигнала.
«Ученые НГУ разработали новую методику цифровой обработки сигналов в волоконно-оптических линиях связи. Она позволяет избежать искажений при передаче сигнала при высоких скоростях на большие расстояния», — говорится в сообщении.
В основе методики лежит метод NFT (нелинейное преобразование Фурье) — это способ обработки оптических сигналов. В отличие от обычного преобразования Фурье, которое раскладывает сигнал на простые частоты, NFT учитывает сразу два эффекта: как сигнал растягивается во времени и как он влияет сам на себя из-за особенностей среды.
Ученые исследуют, как применять NFT в реальной оптической связи — например, для сигналов, которые передают данные с помощью изменений амплитуды и фазы света. Они проверяют метод на линиях длиной сотни километров и оценивают качество передачи по стандартным показателям (ошибки, точность сигнала).
Авторы исследования уточнили, что NFT не является готовой универсальной заменой существующим технологиям. Их работа показывает как возможности нового подхода, так и его ограничения. Это особенно важно для инженерных приложений, поскольку между математической идеей и реальной технологией всегда находится большой слой численных алгоритмов, проверок и ограничений.