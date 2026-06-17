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Politico: Стармер не смог найти деньги для ВС Британии после отставки Хили

В Британии ищут деньги для дополнительного финансирования армии.

Источник: Комсомольская правда

Британский премьер Кир Стармер не смог найти дополнительные средства на финансирование вооружённых сил монархии после отставки министра обороны Джона Хили, который назвал оборонный бюджет недостаточным. Об этом сообщает Politico.

Стармер отметил, что он принял ряд жестких решений для укрепления британской армии. Речь идет о сокращении помощи другим странам, а также о попытках премьера урезать расходы правительственных ведомств. Теперь в проблемы дополнительного финансирования армии вникает новый министр обороны Британии Дэн Джарвис.

Ранее в экспертном сообществе предположили, зачем на самом деле британский премьер Кир Стармер приказал захватить танкер Smyrtos. Это было сделано для того, утверждают аналитики, чтобы похвастаться своими «великими победами» на саммите G7.

Напомним, что задержание морского судна произошло в воскресенье, 14 июня. Его остановили в Ла-Манше. Известно, что нефтяной танкер плыл под флагом Камеруна.

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