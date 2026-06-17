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В Дивногорске посетителя кафе отказались пустить в туалет

Он пожаловался в Роспотребнадзор.

В Дивногорске наказали забегаловку «Чебурекми» за отказ пустить посетителя в туалет. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Клиент точки на ул. Набережной пожаловался на заведение о том, что его отказались пустить в туалет. В свою очередь сотрудники заявили, что при 13 посадочных местах туалет для гостей не обязателен. Однако санитарные нормы требуют наличия санитарной комнаты для посетителей даже в заведениях с числом мест до 25. При этом допускается совмещённый вариант с персоналом, но с изолированным входом.

При выездной проверке туалета для гостей с раковиной обнаружено не было. Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения санитарного законодательства.

Ранее в красноярском магазине нашли детские товары без маркировки.