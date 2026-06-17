Новые автобусы среднего класса выйдут на четыре маршрута в Хабаровске

В ближайшее время на городские маршруты №№ 68, 71, 82 и 89 в Хабаровске выйдут 12 новых автобусов среднего класса. Транспорт закуплен у отечественных производителей ПАЗ «Вектор NEXT» и СИМАЗ.
Все машины оборудованы низким полом для маломобильных пассажиров, электронными табло, автоинформаторами, кондиционерами, а также аудио- и видеорегистраторами. Это соответствует действующим требованиям к городским перевозкам.
До конца года планируется обновить около 90 единиц подвижного состава. С начала января уже заменено 30 автобусов.
— Срок эксплуатации закупаемых автобусов не должен превышать нормативный — 10 лет, — прокомментировал начальник городского управления промышленности и транспорта Владимир Ощановский.
В свою очередь специалист по безопасности дорожного движения ИП «Рябцев» Дмитрий Рябцев отметил, что автобусы этих марок закупаются последние два года и хорошо зарекомендовали себя и у пассажиров, и у водителей.