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Новые автобусы среднего класса выйдут на четыре маршрута в Хабаровске

12 единиц транспорта — отечественного производства.

Источник: Хабаровский край сегодня

В ближайшее время на городские маршруты №№ 68, 71, 82 и 89 в Хабаровске выйдут 12 новых автобусов среднего класса. Транспорт закуплен у отечественных производителей ПАЗ «Вектор NEXT» и СИМАЗ.

Все машины оборудованы низким полом для маломобильных пассажиров, электронными табло, автоинформаторами, кондиционерами, а также аудио- и видеорегистраторами. Это соответствует действующим требованиям к городским перевозкам.

До конца года планируется обновить около 90 единиц подвижного состава. С начала января уже заменено 30 автобусов.

— Срок эксплуатации закупаемых автобусов не должен превышать нормативный — 10 лет, — прокомментировал начальник городского управления промышленности и транспорта Владимир Ощановский.

В свою очередь специалист по безопасности дорожного движения ИП «Рябцев» Дмитрий Рябцев отметил, что автобусы этих марок закупаются последние два года и хорошо зарекомендовали себя и у пассажиров, и у водителей.