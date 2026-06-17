В Красноярске начали ремонт еще двух аварийных подпорных стен

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовали работы по ремонту подпорных стен на улицах Красной Армии, 18 и Судостроительной, 50.
На улице Красной Армии подрядчик демонтировал старую конструкцию из бетонных блоков, которая была построена еще в советское время и со временем получила деформации. Сейчас ведется подготовка основания под новую монолитную железобетонную стену. Основной упор сделан на армирование конструкции, которое обеспечит прочность и устойчивость сооружения, сообщает мэрия.
Аналогичные работы проходят на улице Судостроительной, 50, рядом со школой № 137. Здесь демонтируют старые железобетонные плиты, после чего будет возведена монолитная подпорная стена длиной около 170 метров. Также предусмотрены штукатурка, покраска и обустройство лестницы. Завершить ремонт планируется до 1 сентября.
Кроме того, продолжается ремонт подпорной стены на улице Куйбышева, 85. Всего в этом году планируется отремонтировать четыре подпорные стены. На эти цели выделено 73,4 млн рублей. Еще один объект включен в план — сооружение в микрорайоне Солнечный на проспекте 60 лет образования СССР, 21.