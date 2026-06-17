В Красноярске начали ремонт еще двух аварийных подпорных стен

Кроме того, продолжается ремонт подпорной стены на улице Куйбышева, 85. Всего в этом году планируется отремонтировать четыре подпорные стены. На эти цели выделено 73,4 млн рублей. Еще один объект включен в план — сооружение в микрорайоне Солнечный на проспекте 60 лет образования СССР, 21.