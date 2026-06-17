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20 июня изменится расписание электрички Абакан — Бискамжа для удобства гостей праздника Тун Пайрам в Хакасии

От остановочного пункта КрасЖД Раздольная до Сагайской поляны будут курсировать рейсовые автобусы.

20 июня для доставки гостей и туристов на национальный праздник первого молока — Тун пайрам, который пройдет на Сагайской поляне в Аскизском районе Республики Хакасия, КрасЖД изменит график движения электропоездов на маршруте Абакан — Бискамжа — Абакан.

В этот день время стоянки электропоезда Абакан — Бискамжа, отправляющегося из столицы Хакасии в 07:46, будет увеличено на ближайшем к месту празднования остановочном пункте Раздольная — с 1 до 10 минут.

Прибытие на пассажирскую платформу Раздольная — в 09:49, на конечную ст. Бискамжа — в 12:00.

Электропоезд Бискамжа — Абакан выйдет в рейс позже на 3 часа 40 минут — в 15:45 вместо 12:06.

Прибытие на платформу Раздольная — в 17:33, прибытие на ст. Абакан — в 19:40.

Для удобства пассажиров количество вагонов в поезде увеличится с 4 до 8.

От остановочного пункта КрасЖД Раздольная до Сагайской поляны будут курсировать рейсовые автобусы.