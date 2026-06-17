Мужчина пропал два дня назад в горах Алматинской области

Как сообщили в ведомстве, в Енбекшиказахском районе спасатели провели поисковые работы по установлению местонахождения мужчины 1984 года рождения. По имеющейся информации, 15 июня около 10:00 он выехал в сторону плато Ассы, после чего связь с ним была потеряна. Как рассказали в ведомстве, поисковая группа обследовала предполагаемый маршрут и прилегающую территорию. Мужчину удалось обнаружить в горной местности Коксай. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В медицинской помощи он не нуждался. «МЧС напоминает, отправляясь в горную местность, необходимо заранее информировать близких о маршруте и времени возвращения», — обратились в ведомстве.