Жир из кафе чуть не парализовал канализацию Владивостока

«Пока масло горячее и жидкое, оно легко уходит в трубу. Однако, попадая в более холодную городскую канализацию, оно начинает остывать, густеть и оседать на стенках труб. Этот процесс происходит постепенно, слой за слоем, образуя твёрдые, трудноудаляемые отложения. Со временем они полностью перекрывают просвет трубы, что приводит к аварийным ситуациям», — говорится в сообщении.