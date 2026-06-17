Жир из кафе чуть не парализовал канализацию Владивостока

Специалисты «Горканализации» выявили опасный засор в коллекторе, обслуживающем улицы Нейбута и Ладыгина во Владивостоке. Вместо стоков по трубам текла густая масса — застывающий жир, образовавшийся из отходов одного кафе китайской кухни на Нейбута, 88. Заведение сбрасывало в канализацию остатки фритюрного масла и жирные смывы с посуды, сообщила пресс-служба Примводоканала.
«Пока масло горячее и жидкое, оно легко уходит в трубу. Однако, попадая в более холодную городскую канализацию, оно начинает остывать, густеть и оседать на стенках труб. Этот процесс происходит постепенно, слой за слоем, образуя твёрдые, трудноудаляемые отложения. Со временем они полностью перекрывают просвет трубы, что приводит к аварийным ситуациям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что опасность распространяется дальше: жировые отложения мешают работе очистных сооружений — нарушают биологическую очистку, забивают оборудование и повышают риск сброса неочищенных стоков в природу.
Для ликвидации угрозы был проведён экстренный гидродинамический промыв. Как выяснилось, кафе не использует жироуловитель — обязательное для общепита устройство. Нарушение грозит штрафами и предписанием об устранении нарушений, так как действия одного кафе ставят под удар работу всей коммунальной инфраструктуры района.