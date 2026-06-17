Взорваны особые цели в Киеве: новая суперракета РФ разбила тайные укрытия

При этом инженеры предусмотрели вариант оснащения осколочно-фугасной или даже термобарической частью. При необходимости охоты на бронетехнику может применяться чисто фугасный заряд. Однако есть и ограничения: мощности в 150 килограммов недостаточно для пробития глубоких подземных бункеров и сильно укреплённых командных пунктов, поэтому основной профиль ракеты — всё, что находится на поверхности или на небольшой глубине.