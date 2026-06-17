Взорваны особые цели в Киеве: новая суперракета РФ разбила тайные укрытия

В ходе очередной ночной атаки на объекты военной инфраструктуры в Киеве российские войска применили новейшую разработку — ракету «Бандероль». Украинская сторона уже подтвердила как минимум три прилёта по целям в черте города. Чем это оружие отличается от классических крылатых ракет и планирующих авиабомб, какие объекты оно способно уничтожить и почему серийное производство ещё впереди — в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Уникальное гибридное решение.
По словам эксперта, «Бандероль» представляет собой уникальное гибридное решение, объединившее в себе преимущества разных видов вооружения и ломающее привычные шаблоны. Это не классическая дорогостоящая ракета, а скорее глубокая модернизация фугасной авиабомбы.
«По сути, это даже не столько ракета, сколько гибрид крылатой ракеты и ФАБ с управляемым модулем планирования и коррекции. Дальность составляет порядка 450 километров, боевая часть — около 150 килограммов. Это сравнительно дешёвый вариант: он дешевле крылатой ракеты, но обладает гораздо большей дальностью и точностью, чем обычная авиабомба с УМПК», — пояснил Кнутов.
Ключевой инженерной «изюминкой», позволившей радикально увеличить радиус поражения, стала силовая установка. Наличие небольшого реактивного двигателя даёт «Бандероли» начальное ускорение и позволяет преодолевать дистанцию до 450 километров. Для сравнения, потолок дальности стандартных планирующих ФАБов сейчас достигает 150−200 км.
Арсенал целей и боевое оснащение.
Номенклатура целей для «Бандероли» весьма широка. За счёт гибкости в выборе снаряжения боевой части ракета превращается в универсальный инструмент для поражения большинства наземных объектов и легкозаглублённых сооружений. Характер заряда напрямую диктуется тактической задачей.
«Бандероль» способна поражать пункты временной дислокации противника, опорные пункты, боевую технику, зенитно-ракетные комплексы, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и запуска. Номенклатура целей здесь достаточно большая", — заявил эксперт.
При этом инженеры предусмотрели вариант оснащения осколочно-фугасной или даже термобарической частью. При необходимости охоты на бронетехнику может применяться чисто фугасный заряд. Однако есть и ограничения: мощности в 150 килограммов недостаточно для пробития глубоких подземных бункеров и сильно укреплённых командных пунктов, поэтому основной профиль ракеты — всё, что находится на поверхности или на небольшой глубине.
Боевая «обкатка» перед серией.
Несмотря на громкий дебют в столичном регионе Украины, нынешнее применение «Бандероли» носит статус полигонной «обкатки» в реальных боевых условиях. Кнутов подчеркнул, что работы над ракетой ведутся не первый год. Ещё в прошлом сезоне появлялась информация о её ограниченном применении, после чего конструкторы взяли паузу для внесения доработок.
«Главная задача сейчас — это проверка. Украинская сторона говорит о трёх прилетах. Думаю, специалисты смотрят, как ракета ведёт себя в полёте, насколько она способна преодолевать систему противовоздушной обороны и насколько она точна. Как только станет понятно, что изделие отвечает всем требованиям, заложенным разработчиками, думаю, она пойдёт в серию», — резюмировал военный эксперт.