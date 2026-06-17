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На тропах «Земли леопарда» в Приморье забег объединил бегунов из России, КНР и Индии

Около 700 участников из 16 регионов России, а также гости из Китая и Индии участвовали в забеге по пересеченной местности на «Земле леопарда» в Приморском крае.

Источник: НИА Владивосток

Ежегодный трейловый забег LeoRun, трассу для которого проложили по туристическому маршруту «Семиверстка» в границах национального парка, прошел в шестой раз.

Традиционный маршрут пролегал через экотропу «Семиверстка» — место, где кроссовки встречаются с грязью, крутыми подъемами и заболоченными участками. За трудности спортсмены щедро вознаграждались видами на Амурский залив, бухты Нарва и Северная, приморские сопки и знаменитые вантовые мосты Владивостока.

Маршруты выбираются таким образом, чтобы сотни участников не тревожили краснокнижного дальневосточного леопарда, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

Сильнейшими на «золотой» дистанции 22 километра стали Евгений Бушков (1 час 45 минут 39 секунд) и Екатерина Седькова (2 часа 10 минут 41 секунда). Призеры — Николай Галанев и Владимир Божок. У женщин — Анастасия Шпак и Анастасия Актелова.