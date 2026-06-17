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«Купибилет»: более 60% россиян возвращаются отдыхать в одни и те же страны

Лишь 38% респондентов предпочитают каждый отпуск проводить в новом месте, говорится в исследовании.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 20% россиян всегда возвращаются отдыхать в одни и те же страны, а еще 45% делают это время от времени. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.

«Большинство путешественников не стремятся к постоянной смене стран. Так, 17% россиян признались, что всегда возвращаются отдыхать только в одни и те же места, а еще 45% делают это время от времени. Лишь 38% респондентов предпочитают каждый отпуск проводить в новой стране», — рассказали в компании.

Среди тех, кто выбирает повторные поездки, лидерами спроса стали восточные направления: Турция, Египет и ОАЭ. Эти страны назвали 40% опрошенных. По словам путешественников, главными причинами остаются понятная логистика, стабильный сервис, теплый климат и возможность отдыхать без языкового барьера. На втором месте — страны Азии: Китай, Япония, Таиланд и Вьетнам. Туда регулярно возвращаются 29% респондентов.

Еще 25% снова выбирают страны СНГ, включая Армению и Белоруссию, а также Грузию. Европейские направления для повторных поездок предпочитают 13% путешественников. Значительно реже россияне возвращаются в страны Африки и Америки (по 5%), сообщили эксперты.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. совершеннолетних россиян из городов-миллионников.

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