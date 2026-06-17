«Купибилет»: более 60% россиян возвращаются отдыхать в одни и те же страны

«Большинство путешественников не стремятся к постоянной смене стран. Так, 17% россиян признались, что всегда возвращаются отдыхать только в одни и те же места, а еще 45% делают это время от времени. Лишь 38% респондентов предпочитают каждый отпуск проводить в новой стране», — рассказали в компании.