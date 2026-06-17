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Группировка войск «Запад» за сутки сбила 91 боевой гексакоптер ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» поразили 91 тяжёлый гексакоптер Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщил глава пресс-центра Иван Бигма.

Источник: Life.ru

По его словам, расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили восемь барражирующих боеприпасов, 49 беспилотников самолётного типа и 91 тяжёлый боевой гексакоптер. Кроме того, были выявлены и уничтожены 51 пункт управления беспилотной авиацией, три станции спутниковой связи Starlink, 18 наземных робототехнических комплексов и четыре полевых склада боеприпасов.

Ранее Life.ru писал, что расчёты беспилотников группировки «Восток» проводят на Запорожском направлении так называемую стерилизацию местности. За сутки под контроль перешли несколько укреплённых позиций боевиков. Охота на вражеские «дроны-ждуны» превратилась для операторов БПЛА в регулярную боевую задачу. С воздуха тщательно прочёсывается каждый маршрут, и только после полной очистки путей от угроз в дело вступают штурмовые группы.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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