Ранее Life.ru писал, что расчёты беспилотников группировки «Восток» проводят на Запорожском направлении так называемую стерилизацию местности. За сутки под контроль перешли несколько укреплённых позиций боевиков. Охота на вражеские «дроны-ждуны» превратилась для операторов БПЛА в регулярную боевую задачу. С воздуха тщательно прочёсывается каждый маршрут, и только после полной очистки путей от угроз в дело вступают штурмовые группы.