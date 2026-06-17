Сотрудники ГУ МЧС по Хабаровскому краю поддержали юных пациентов, проходящих длительное лечение в детской краевой клинической больнице имени Пиотровича в Хабаровске. Среди подарков, подобранных для того, чтобы разнообразить досуг детей в больнице — настольные игры, карандаши, фломастеры и альбомы для рисования. «Делать добрые дела — просто. И прийти на помощь тому, кто нуждается в ней, всегда приятно», — отметил помощник начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия. Подобные акции в МЧС проводят уже не первый год. Помимо медучреждений, подарки отправляют также в социальные центры и общественные организации.
Юные пациенты хабаровской больницы получили подарки от сотрудников МЧС в ходе акции «Формула добра»
Сотрудники ГУ МЧС по Хабаровскому краю поддержали юных пациентов, проходящих длительное лечение в детской краевой клинической больнице имени Пиотровича в Хабаровске. Среди подарков, подобранных для того, чтобы разнообразить досуг детей в больнице — настольные игры, карандаши, фломастеры и альбомы для рисования. "Делать добрые дела — просто. И прийти на помощь тому, кто нуждается в ней.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше