Юные пациенты хабаровской больницы получили подарки от сотрудников МЧС в ходе акции «Формула добра»

Сотрудники ГУ МЧС по Хабаровскому краю поддержали юных пациентов, проходящих длительное лечение в детской краевой клинической больнице имени Пиотровича в Хабаровске. Среди подарков, подобранных для того, чтобы разнообразить досуг детей в больнице — настольные игры, карандаши, фломастеры и альбомы для рисования. «Делать добрые дела — просто. И прийти на помощь тому, кто нуждается в ней, всегда приятно», — отметил помощник начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия. Подобные акции в МЧС проводят уже не первый год. Помимо медучреждений, подарки отправляют также в социальные центры и общественные организации.