55 ударов ножом и металлической монтировкой: в Амурской области вынесен приговор по делу об убийстве с особой жестокостью

Преступление произошло в октябре 2025 года в квартире на улице 50 лет в Свободном. Во время распития спиртного между обвиняемой и ее 61‑летним сожителем возникла ссора. Женщина нанесла мужчине не менее 55 ударов ножом и металлической монтировкой. Потерпевший скончался на следующий день в больнице от травматического шока и массивной кровопотери. В ходе следствия обвиняемая сначала отрицала причастность к преступлению, но позже явилась с повинной и частично признала вину, утверждая, что не желала смерти сожителя. Отягчающим фактором стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая приговорена к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Источник: пресс-служба судов Амурской области gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/17758788061887.mp4