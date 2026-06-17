Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Николаевска-на-Амуре зарезала собутыльника за подозрение в краже

Трагедия произошла в новогоднюю ночь в одном из общежитий Николаевска-на-Амуре. Женщина и мужчина вместе распивали спиртное. Между ними произошел конфликт: мужчина заподозрил свою подругу в краже. Обвиняемая пришла в ярость от таких обвинений, схватила нож и ударила им мужчину прямо в сердце, в результате чего тот скончался на месте. Женщина была задержана, в отношении нее.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь в одном из общежитий Николаевска-на-Амуре. Женщина и мужчина вместе распивали спиртное. Между ними произошел конфликт: мужчина заподозрил свою подругу в краже. Обвиняемая пришла в ярость от таких обвинений, схватила нож и ударила им мужчину прямо в сердце, в результате чего тот скончался на месте. Женщина была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу с утвержденным обвинительным заключением Николаевской-на-Амуре городской прокуратуры.