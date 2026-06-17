«Он сильный, я красивая»: морж Миша станцевал под хит Мии Бойки и взорвал интернет

Приморский океанариум подарил сети новую звезду — моржа Мишу. Видео, где он танцует под песню «Экспонат», за сутки собрало 5,8 млн просмотров! Миша выступил в дуэте с орнитологом Ольгой Деминой — и показал, что у морских животных тоже есть чувство ритма. Движения в такт, харизма и обаяние сделали свое дело: ролик, опубликованный тренером Владимиром Масловым, мгновенно стал вирусным. Источник Instagram/imatagodz* (*запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/морж-миша.mp4