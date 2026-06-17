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Инвесторам предлагают восстанавливать исторические здания в Хабаровске

Потенциальные реставраторы могут получить льготные кредиты на разработку проектной документации, а также на реконструкцию исторических объектов и их приспособление к современному использованию. Ознакомиться с полным списком предлагаемых зданий можно на платформе наследие.дом.рф. На данный момент власти уже смогли найти инвесторов для четырех объектов культурного наследия. Сейчас по ним идет подготовка к разработке научно-практической документации. Кроме.

Потенциальные реставраторы могут получить льготные кредиты на разработку проектной документации, а также на реконструкцию исторических объектов и их приспособление к современному использованию. Ознакомиться с полным списком предлагаемых зданий можно на платформе наследие.дом.рф. На данный момент власти уже смогли найти инвесторов для четырех объектов культурного наследия. Сейчас по ним идет подготовка к разработке научно-практической документации. Кроме того, сейчас бизнесу предлагается еще один интересный объект для реставрации — доходный дом Н. А. Колышкина на улице Комсомольской, 72. Добавим: все это делается для того, чтобы к 2030 году привести в порядок как минимум 1 000 объектов культурного наследия по всему Хабаровскому краю.