Мамам из Хабаровского края выдали почти 3 тысячи комплектов «Подарок новорожденному» в этом году

Одним из самых востребованных направлений поддержки семей с детьми в крае стала выдача подарочных комплектов для новорожденных. За первое полугодие этого года мамы получили 2 895 комплектов. «Каждая мера, от финансовых выплат до таких практичных инструментов, как “Подарок новорожденному”, направлена на то, чтобы родители чувствовали уверенность и защиту со стороны власти. Наша задача — создать максимально комфортные условия для каждого нового жителя Хабаровского края», — отметили в минсоцзащиты края. Подарочный набор вручается либо при выписке из роддома, либо в центре соцподдержки населения по месту жительства — в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Он включает в себя предметы первой необходимости, средства личной гигиены для младенца, многофункциональный матрас и другие полезные вещи для ухода за новорожденным.