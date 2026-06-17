Малаховский родился в Великом Новгороде. В качестве игрока выступал за команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Факел» (Воронеж), «Уфа», «Зенит-Ижевск», «Акрон» (Тольятти). В общей сложности провел свыше 450 матчей. После окончания карьеры игрока Максим Малаховский перешел на тренерскую работу. За это время 42-летний специалист входил в тренерские штабы «Акрона», «Калуги» и томского «КДВ», а также был старшим тренером «Тюмени».
Максим Малаховский стал новым старшим тренером «СКА-Хабаровска»
Малаховский родился в Великом Новгороде. В качестве игрока выступал за команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Факел» (Воронеж), «Уфа», «Зенит-Ижевск», «Акрон» (Тольятти). В общей сложности провел свыше 450 матчей. После окончания карьеры игрока Максим Малаховский перешел на тренерскую работу. За это время 42-летний специалист входил в тренерские штабы «Акрона», «Калуги» и томского «КДВ», а также был старшим тренером.
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