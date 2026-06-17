Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Малаховский стал новым старшим тренером «СКА-Хабаровска»

Малаховский родился в Великом Новгороде. В качестве игрока выступал за команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Факел» (Воронеж), «Уфа», «Зенит-Ижевск», «Акрон» (Тольятти). В общей сложности провел свыше 450 матчей. После окончания карьеры игрока Максим Малаховский перешел на тренерскую работу. За это время 42-летний специалист входил в тренерские штабы «Акрона», «Калуги» и томского «КДВ», а также был старшим тренером.

Малаховский родился в Великом Новгороде. В качестве игрока выступал за команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Факел» (Воронеж), «Уфа», «Зенит-Ижевск», «Акрон» (Тольятти). В общей сложности провел свыше 450 матчей. После окончания карьеры игрока Максим Малаховский перешел на тренерскую работу. За это время 42-летний специалист входил в тренерские штабы «Акрона», «Калуги» и томского «КДВ», а также был старшим тренером «Тюмени».

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше