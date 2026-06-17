Тренер предоставил норвежцам два выходных после победы над иракцами

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен предоставил игрокам команды два выходных после победы над иракцами со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Reuters.
Встреча прошла в Фоксборо (США, штат Массачусетс). В составе команды Норвегии отличились Эрлинг Холанд (29-я и 43-я минуты), Лео Остигард (76) и Кристиан Торстведт (90+7), у команды Ирака гол забил Айман Хуссейн (39).
«Думаю, будет хорошо не видеть их следующие два дня, — сказал Сольбаккен. — Многих игроков навестят семьи. Они, конечно, могут потренироваться, если захотят, но я предпочту, если они поиграют в гольф, если умеют. Очень хорошо, что у нас сейчас пауза, потому что все было очень напряженно. Все могли почувствовать, что это крупное событие и тяжелый турнир, и они могут проветриться, расслабиться и повидать свои семьи».
Сборная Норвегии впервые с 1998 года сыграла на чемпионате мира. Лучшим результатом норвежцев на ЧМ является выход в ⅛ финала в 1938 и 1998 годах. Во втором туре сборная Норвегии сыграет с командой Сенегала 23 июня.