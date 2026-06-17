Тренер предоставил норвежцам два выходных после победы над иракцами

«Думаю, будет хорошо не видеть их следующие два дня, — сказал Сольбаккен. — Многих игроков навестят семьи. Они, конечно, могут потренироваться, если захотят, но я предпочту, если они поиграют в гольф, если умеют. Очень хорошо, что у нас сейчас пауза, потому что все было очень напряженно. Все могли почувствовать, что это крупное событие и тяжелый турнир, и они могут проветриться, расслабиться и повидать свои семьи».