Россиян предупредили о риске проблем с сердцем из-за «модных» напитков в жару

Наибольшую опасность в зной, по ее словам, представляют энергетики. «На жаре может произойти спазм сосудов, сердце бьется чаще, чтобы охладить тело, а энергетик за счет повышенного содержания кофеина “стегает” нашу сердечно-сосудистую систему, как лошадь на скаку. Это категорически недопустимо, в жару тем более», — сказала она, добавив, что не рекомендует пить и обычный кофе — более одной чашки в день, так как кофеин вытягивает воду и только усиливает жажду.