Сквер «Золото Умальты» в Чегдомыне ждёт второй этап благоустройства

К реализации проекта «Золото Умальты — 2» приступили в рабочем поселке Чегдомын. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее в Верхнебуреинском районе решили создать уникальный сквер, посвященный первому российскому фильму-истерну о реальных событиях, которые произошли на этой территории чуть больше ста лет назад. Проект поддержали на федеральном уровне, выделили средства на реализацию задумки.
На первом этапе воплощения проекта была разбита парковая зона, оборудованы велодорожки, установлены лавочки, беседки. Теперь стартовал второй этап. Главная его задача — благоустроить территорию, расположенную вдоль улицы Центральная от перекрестка с улицы Мира до перекрестка с улицей Строительной.
— Работы по демонтажу скамеек и урн уже проведены, теперь подрядной организации предстоит провести реконструкцию обозначенного участка. Средства для проведения работ выделены Минстроем РФ в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, направленного на поддержку малых городов и исторических поселений в благоустройстве общественных пространств. На реализацию второй части проекта направлено 150 млн рублей, — уточнил глава администрации Чегдомына Вадим Ферапонтов.
Вместе с тем в Чегдомыне уже разработали третий этап проекта благоустройства зеленой зоны. Заявку отправили на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» до 50 тысяч жителей. В случае победы проекта, выделенные средства направят на реконструкцию пешеходной зоны, расположенной на участке от улицы Центральная до улицы Торговая. Будет благоустроена территория отдела ЗАГС, а на участке, размещенном на пересечении улиц Центральная — Строительная, будет построено здание молодежного коворкинга.