Сквер «Золото Умальты» в Чегдомыне ждёт второй этап благоустройства

Вместе с тем в Чегдомыне уже разработали третий этап проекта благоустройства зеленой зоны. Заявку отправили на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» до 50 тысяч жителей. В случае победы проекта, выделенные средства направят на реконструкцию пешеходной зоны, расположенной на участке от улицы Центральная до улицы Торговая. Будет благоустроена территория отдела ЗАГС, а на участке, размещенном на пересечении улиц Центральная — Строительная, будет построено здание молодежного коворкинга.