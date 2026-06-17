Нутрициолог назвала размер безопасной порции мороженого в жару

Эксперт также развеяла миф о том, что мороженое спасает от жажды: холодный десерт дает лишь кратковременное ощущение прохлады, а организм после него начинает активнее вырабатывать тепло, чтобы восстановить нормальную температуру. В жару гораздо важнее пить воду и не допускать обезвоживания.