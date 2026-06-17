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Нутрициолог назвала размер безопасной порции мороженого в жару

В жаркую погоду мороженое остается одним из самых популярных способов охладиться, но злоупотреблять им не стоит, считает нутрициолог Анастасия Смирнова.

В жаркую погоду мороженое остается одним из самых популярных способов охладиться, но злоупотреблять им не стоит, считает нутрициолог Анастасия Смирнова.

По словам специалиста, здоровому взрослому человеку безопасно съедать 70−100 граммов мороженого в день. При этом важно учитывать общее количество сахара в рационе. Людям с диабетом, ожирением и заболеваниями ЖКТ стоит быть особенно осторожными.

«Мороженое — это прежде всего десерт, а не средство утоления жажды, — цитирует врача Ямал 1. — В нем много сахара и насыщенных жиров, поэтому регулярные большие порции ведут к лишнему весу».

Эксперт также развеяла миф о том, что мороженое спасает от жажды: холодный десерт дает лишь кратковременное ощущение прохлады, а организм после него начинает активнее вырабатывать тепло, чтобы восстановить нормальную температуру. В жару гораздо важнее пить воду и не допускать обезвоживания.

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