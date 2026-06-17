Одиннадцатичасовую угрозу атаки БПЛА отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области отменили действовавший одиннадцать часов режим беспилотной опасности.
Об угрозе ночной атаки БПЛА жителей предупредили 16 июня в 18:07. Уже ранним утром 17 июня, в 05:10, объявили отбой беспилотной опасности.
Несмотря на введенный режим, волгоградский аэропорт работал в привычном режиме.
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