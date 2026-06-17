На Дону приняли закон о жилье для трудовых мигрантов

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон, регламентирующий минимальные нормы обеспечения жильём иностранных граждан, временно проживающих в рабочих общежитиях при предприятиях.
Согласно утверждённым нормам каждому иностранному работнику должно быть предоставлено не менее 6 кв. м жилой площади, семьям иностранных работников предоставляются отдельные комнаты с соблюдением того же норматива — не менее 6 кв. м на каждого члена семьи, а жильё обязано соответствовать действующим санитарным нормам.
Норматив закреплён с учётом требований федерального законодательства, согласно которому принимающая сторона обязана обеспечить иностранца жильём на весь срок его пребывания в Российской Федерации.