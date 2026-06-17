На Дону приняли закон о жилье для трудовых мигрантов

Согласно утверждённым нормам каждому иностранному работнику должно быть предоставлено не менее 6 кв. м жилой площади, семьям иностранных работников предоставляются отдельные комнаты с соблюдением того же норматива — не менее 6 кв. м на каждого члена семьи, а жильё обязано соответствовать действующим санитарным нормам.