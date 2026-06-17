Haval Jolion уйдёт с молотка за долги новосибирца перед банком

Там нерадивого заёмщика уже ожидали приставы. В присутствии понятых иномарку арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю. Спустя десять дней должник так и не предпринял попыток погасить задолженность, поэтому сейчас готовятся документы для оценки машины и последующей её продажи. Все вырученные средства пойдут в счёт уплаты долга перед банком.